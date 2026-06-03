Экстрим и шахматы: в Москве начался сезон активного досуга для юных горожан

В «Лужниках» заработал бесплатный экстрим-парк для детей и подростков

В столице стартовал новый сезон проекта «Лето в Москве», который предлагает детям и подросткам насыщенную программу отдыха на протяжении всего лета. До 6 сентября юные жители города смогут бесплатно участвовать в состязаниях по шахматам, а также осваивать экстремальные виды спорта на специально оборудованных площадках. Об этом сообщил портал mos.ru.

Одним из центральных событий сезона стал фестиваль «Шахматный сквер», организованный Департаментом спорта Москвы. Для любителей интеллектуальной игры открыты сразу три площадки — возле гостиницы «Метрополь», в Самотечном сквере и на территории музея-заповедника «Царицыно».

Ежедневно с 15:00 до 20:00 посетители могут бесплатно воспользоваться шахматными наборами и часами, чтобы сыграть партию с друзьями или другими участниками. По выходным здесь проходят турниры различных форматов: открытые соревнования, парные состязания и детские турниры для игроков 2010-2019 годов рождения. Зарегистрироваться на отборочные этапы можно непосредственно на месте проведения.

Не менее насыщенная программа ждет поклонников активного спорта. В олимпийском комплексе «Лужники» начал работу экстрим-парк, где созданы условия как для новичков, так и для опытных райдеров.

Пространство включает шесть специализированных зон. Здесь есть тренировочная площадка для безопасного освоения трюков, стрит-зона с элементами городской архитектуры, эйр-зона для занятий и соревнований, памп-трек для велосипедистов, а также сектор «Биг-эйр», рассчитанный на выполнение сложных элементов на BMX, самокатах и маунтинбайках.

По будням парк открыт для свободного катания, а также предлагает бесплатные групповые занятия по BMX и самокатному спорту. В выходные посетителей ждут мастер-классы от известных спортсменов, соревнования, встречи с экспертами и различные развлекательные активности. На территории доступны прокат оборудования и раздевалки.

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