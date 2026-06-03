Креветки и вино с видом на Исаакиевский собор: в Петербурге стартовала премия «Чемпион»

В Санкт-Петербурге стартует церемония вручения премии «Чемпион»

В Санкт-Петербурге начинается четвертая церемония вручения спортивно-деловой премии «Чемпион». Кадры с места события публикует 5-tv.ru.

Торжественное мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Перед началом мероприятия у входа в ресторан собрались гости, номинанты и приглашенные участники — на площадке выстроилась большая очередь, поскольку попасть внутрь стремятся многие.

Локация церемонии отличается панорамным видом на Исаакиевский собор. Внутри для гостей подготовлен фуршет с закусками из морепродуктов и напитками.

Премия направлена на поддержку и развитие спортивных инициатив и инфраструктуры, а также на укрепление партнерства между бизнесом и спортивным сообществом. Она также призвана отмечать выдающиеся достижения спортсменов и организаций.

ПМЭФ 2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.