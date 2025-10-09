Денежный спор: новые подробности убийства архитектора Супоницкого

В Петербурге сегодня совершено покушение года. Убит один из самых известных современных архитекторов города Александр Супоницкий. Это он проектировал станцию метро Горьковская, Невскую ратушу, развлекательный комплекс ПИК. Однако у архитектора, похоже, была и тайная жизнь, и вот как раз оттуда причины и мотивы сегодняшнего преступления. Все объяснит Егор Еперев.

Тела двоих мужчин с места преступления увозят на одной машине. С момента начала следственных действий дело об убийстве известного архитектора Супоницкого обросло массой подробностей и нюансов. И главное, что нам удалось выяснить — в нем замешаны деньги. Большие деньги.

Жилой квартал бизнес класса в центре Петербурга. Идиллию этого места сегодня утром нарушили выстрелы около лифта в этом доме, а затем этажом ниже загорелась квартира. Первыми на место приехали пожарные. Позднее здесь обнаружили двоих погибших.

Александр Супоницкий перед убийством собирался отвести в школу десятилетнюю дочь. В 8:16 Супоницкий вышел из квартиры и подошел с девочкой к лифту. Там их с карабином в руках уже поджидал убийца. Он заставил Супоницкого встать на колени и дважды выстрелил в затылок. Ребенка не трогал. Затем спустился на этаж ниже, зашел в квартиру, вскоре там вспыхнул пожар, а после тушения там нашли тело Константина Козырева с огнестрельным ранением. С этого момента он главный подозреваемый.

На двух этажах дома ведутся следственные действия, поэтому доступа в квартиру где произошел пожар нет. По словам соседей, ее сдавали посуточно. Константин Козырев заехал туда накануне. На какой срок и для чего он снимал квартиру — неизвестно. Но говорят, что ранее он здесь уже жил, в апреле этого года.

Еще тогда он, по данным следствия, начал слежку за своей будущей жертвой. Из квартиры Козырева хорошо просматривались окна семьи Супоницких. Поэтому он мог хорошо знать распорядок дня: кто, куда и во сколько ходит — и заранее спланировать убийство. По нашей информации, этим утром он успел отправить сообщение бывшей супруге, с которой продолжал жить, несмотря на развод. Попросил прощения и предупредил, что к ней придут с обыском. Известно, что с Александром Козырев познакомился 15 лет назад. Тот, по некоторым данным, разрабатывал проект загородного дома Козырева. Сегодня об архитекторе его коллеги говорят только хорошее.

«Я всегда поражалась, насколько он добрый, отзывчивый, интеллигентный. Даже не представляю, мне кажется, у него не было врагов. Мне так кажется», — поделилась поэтесса Настя Яковлева.

«Никогда даже намека на конфликт не было. Это настолько был человек, как сейчас принято говорить, прокаченный с точки зрения философии жизни, что у него на каждый случай был какой-то пример. ответ, взвешенная позиция, никогда не конфликтовал, не повышал голоса, не создавал и не втягивал ни себя, ни собеседника в какие-то критические выяснения», — вспоминает друг семьи, Супоницких, режиссер Руслан Тихомиров.

Одним из главных проектов 70-летнего Супоницкого стала хорошо знакомая всем петербуржцам станция метро «Горьковская». Его жена, Алиса, занималась дизайном вестибюля. В браке супруги были десять лет. У них трое общих детей. Здание следственного комитета Алиса Супоницкая покинула поздно вечером. Дело о гибели ее мужа расследуется по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

