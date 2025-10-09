В России хотят увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах

Большие финансовые потери, похоже, ждут российских курильщиков. И дело даже не в стоимости сигарет, просто в Госдуме предложили в разы увеличить штрафы для тех, кто травит себя и своих соседей в подъездах и на балконах. Идея в целом неплохая, но, как это часто бывает, есть нюанс: непонятно, кто и как будет ловить нарушителей. Подробности в репортаже нашего корреспондента Владислава Харченко.

Десятки бутылок и усыпанная окурками лестничная клетка. Все это после себя оставили любители подъездных застолий в одном из районов Москвы.

А это Пенза. Жителям многоэтажки нечем дышать. Мало того, что все здесь пропитано сигаретным дымом. Так курильщики еще и тушат окурки в цветочных горшках.

«Накурили при закрытых окнах, и бычки женщина у нас ухаживает за цветочником. Просто с окна берут, бычки кидают ей в цветочник, а женщина потом на корячках ползает и руками собирает вот это вот», — говорит жительница дома Нина Купырова.

На просьбы соседей не дымить в подъезде курящие жильцы не реагируют. Поэтому пришлось обращаться к участковому.

«Сотрудники полиции реагируют, выезжают по адресам, откуда поступают сообщения, принимают меры, составляют административные протоколы, за которые предусмотрены различные наказания», — говорит начальник отдела полиции № 5 УМВД РФ по городу Пенза Роман Горельников.

И таких случаев масса, поэтому уже в ближайшем будущем планируют ужесточить наказание за курение и распитие спиртных напитков в подъездах.

Штраф за курение сейчас составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей. Но его хотят повысить до 15 тысяч, а за повторное нарушение в течение года придется заплатить в два раза больше.

В этом подъезде из-за едкого запаха сигаретного дыма нечем дышать. Но курильщиков это мало беспокоит. На лестничных клетках они оборудуют настоящие курилки. Пепельницы делают из стеклянных банок, а для собственного комфорта приносят стулья и даже компьютерные кресла.

При этом давно известно: пассивное курение наносит непоправимый вред здоровью. Особенно при наличии хронических заболеваний.

«Мы имеем дело с маленькими детьми — это раз. Мы имеем дело с людьми больными, нездоровыми, у которых бронхиальная астма, и такой запах вызывает спазм. Это однозначно вредно для окружающих», — говорит психиатр Михаил Барышев.

За порядком в подъездах в первую очередь должна следить управляющая компания. И если никаких мер к нарушителям она не принимает, придется отвечать. Госдума планирует установить для УК штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Пока нет критерия оценки на бездействие компании по отношению к правонарушителям. В чем это заключается? Если будет какой-то определенный критерий, можно посмотреть, в чем он будет заключаться. На данный момент управляющая компания только ведет именно и обращаются в правоохранительные органы», — сказал гендиректор городской управляющей компании Андрей Макаров.

А что могут сделать сами жильцы, которым надоело бороться с хамоватыми соседями? На этот случай предусмотрена статья 6.24 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой можно обратиться в правоохранительные органы и обязательно предоставить фото или видео, где человек употребляет никотинсодержащие вещества. А дальше полиция разберется, что делать с нарушителем.

«Можно написать обращение и к участковому, и к полномочному полиции, и к полиции, прошу прощения, по месту нахождения соответствующего жилого дома, который обязан провести проверку. А можно передать данный материал в ведение Роспотребнадзора, который также может провести административное преследование такого лица», — говорит адвокат Евгений Крицун.

Заявить об административном правонарушении можно и через сайты ведомств, там нужно указать все имеющиеся данные о правонарушителе, и в течение месяца проблему должны решить.

