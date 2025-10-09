Дмитриев: мир зависит от того, насколько РФ и США умеют слушать друг друга

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз

В конце октября спецпредставитель президента РФ встретится с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Судьба мира во многом зависит от того, насколько эффективно Россия и США способны слышать друг друга, понимать и сотрудничать в решении глобальных вызовов. Такое мнение выразил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X (прежнее название Twitter).

Его комментарий связан с предстоящей встречей с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной, намеченной на конец октября.

«Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения», — заявил Дмитриев.

Ранее Луна, представляющая штат Флорида в Палате представителей США, официально подтвердила проведение встречи с Дмитриевым. Она подчеркнула, что враждебность между двумя странами не обязательна, а партнерство в экономике может быть взаимовыгодным. По ее мнению, открытый диалог необходим не только гражданам США, но и всему международному сообществу.

