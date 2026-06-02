Собянин рассказал об уникальных московских разработках в сфере биомедицины

Алена Куликова
Алена Куликова

Столичные биомедицинские предприятия наладили выпуск передовых изделий, не имеющих аналогов в Российской Федерации.

Фото: Telegram/Сергей Собянин. Личный блог/blogsobyanin

В Москве развиваются новейшие проекты медицинской отрасли. В разработках задействованы около 30 тысяч человек более чем на 300 производствах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в канале в мессенджере МАКС.

«Город создал условия для полного цикла производства: инфраструктура особой экономической зоны (ОЭЗ) „Технополис Москва“ позволяет пройти путь от лаборатории до готового продукта. Московский инновационный кластер предоставляет компаниям широкий спектр мер поддержки — от грантов на модернизацию и компенсаций за патенты до возможности тестировать решения на базе городской инфраструктуры», — рассказал мэр Москвы.

По итогам 2025 года выпуск лекарств и медицинских материалов в столице увеличился на 8,8%. Производство сердечно-сосудистых препаратов выросло на 79,8%, а вакцин и сывороток — в полтора раза. В числе ключевых разработок — первая в стране искусственная кожа. Биологический эквивалент на основе донорских клеток ускоряет заживление при тяжелых поражениях и помогает избежать ампутации, например при диабетической стопе.

Завод готов производить до 70 тысяч единиц продукции ежегодно. Параллельно представители компании «Метанефрос» начали тестовую сборку аппарата «Искусственная почка». Первые четыре образца отправят в клиники.

Созданием первой в России искусственной печени занимается компания «Артселленс» совместно с учеными Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Федоровича Владимирского.

В России активно поддерживают развитие медицины. Благодаря этому удалось занять лидирующее место по доступности медикаментов для лечения тяжелых болезней у детей.

