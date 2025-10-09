Глава Колумбии обвинил Украину в отношении к наемникам как к низшей расе
Колумбийцы, воюющие на стороне ВСУ, попросили президента вернуть их домой.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Carlos Martinez; 5-tv.ru
Ситуация с колумбийскими наемниками на Украине может перерасти в политический скандал. Кадры бедственного положения брошенных ВСУ латиноамериканцев прокомментировал в своей соцсети президент Колумбии Густаво Петро.
Он заявил, что Киев относится к его согражданам как к низшей расе. И призвал колумбийцев немедленно вернуться на родину.
Ранее появилась информация о том, что 40 наемников, которые отказались продлевать контракт с ВСУ, фактически оказались в заложниках.
Им не выплатили обещанных денег, не помогли с транспортировкой и содержали в плохих условиях. Все это длится уже больше месяца. А некоторых и вовсе вывезли в неизвестном направлении.
