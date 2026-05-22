МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание

Все лица, причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, будут установлены и понесут ответственность. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что речь идет о целенаправленных действиях против гражданского населения, которые сравнили с практиками нацистского периода. Там заявили, что в момент удара в здании находились исключительно гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям, а рядом отсутствовали военные объекты.

Также в министерстве утверждают, что Киев, по их мнению, усиливает террористические методы на фоне неудач на линии соприкосновения. Отдельно подчеркивается, что для атаки использовались дальнобойные вооружения, поставленные странами НАТО.

«Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — говорится в публикации.

В МИД добавили, что подобные действия противоречат публичным заявлениям украинской стороны о защите детей, а произошедшее, по их словам, демонстрирует истинный характер действий киевских властей.

Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли четыре человека.

