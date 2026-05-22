МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание
В ведомстве уверены, что удар был целенаправленным.
Фото: МЧС России
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Все лица, причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, будут установлены и понесут ответственность. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве отметили, что речь идет о целенаправленных действиях против гражданского населения, которые сравнили с практиками нацистского периода. Там заявили, что в момент удара в здании находились исключительно гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям, а рядом отсутствовали военные объекты.
Также в министерстве утверждают, что Киев, по их мнению, усиливает террористические методы на фоне неудач на линии соприкосновения. Отдельно подчеркивается, что для атаки использовались дальнобойные вооружения, поставленные странами НАТО.
«Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — говорится в публикации.
В МИД добавили, что подобные действия противоречат публичным заявлениям украинской стороны о защите детей, а произошедшее, по их словам, демонстрирует истинный характер действий киевских властей.
Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли четыре человека.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- «В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
- 22 мая
- Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей
- 22 мая
- Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску
- 22 мая
- Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести
- 22 мая
- Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
- 22 мая
- Надышались дымом и пылью: врач о состоянии пострадавших учеников колледжа в ЛНР
- 22 мая
- Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
- 22 мая
- «Разбудили, когда взрывы начались»: пострадавшая об ударе по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- Под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей
- 22 мая
- «Равносильно соучастию»: Россия о молчании ООН после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
Читайте также
51%
Нашли ошибку?