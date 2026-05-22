Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей
Президент России подчеркнул, что иначе они сами становятся соучастниками этих преступлений.
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Russian Foreign Ministry's offi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин обратился к боевикам Вооруженных сил Украины и призвал их не подчиняться заведомо преступным распоряжениям, поступающим от руководства Киева. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев».
«Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — подчеркнул президент.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли шесть человек.
Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию. Оно состоится 22 мая в 22:00. Москва намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.
Как отметили в МИД РФ, все лица, причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, будут установлены и понесут ответственность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- «В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
- 22 мая
- Путин поручил Минобороны представить предложения после удара ВСУ по Старобельску
- 22 мая
- МИД РФ: все виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут наказание
- 22 мая
- Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до шести
- 22 мая
- Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
- 22 мая
- Надышались дымом и пылью: врач о состоянии пострадавших учеников колледжа в ЛНР
- 22 мая
- Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
- 22 мая
- «Разбудили, когда взрывы начались»: пострадавшая об ударе по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- Под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей
- 22 мая
- «Равносильно соучастию»: Россия о молчании ООН после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
Читайте также
51%
Нашли ошибку?