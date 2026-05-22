Путин призвал ВСУ не выполнять преступных приказов киевских властей

Президент России Владимир Путин обратился к боевикам Вооруженных сил Украины и призвал их не подчиняться заведомо преступным распоряжениям, поступающим от руководства Киева. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев».

«Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — подчеркнул президент.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли шесть человек.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию. Оно состоится 22 мая в 22:00. Москва намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.

Как отметили в МИД РФ, все лица, причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, будут установлены и понесут ответственность.

