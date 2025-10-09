Обзванивают пожилых: россиян предупредили о мошенничестве со сдачей анализов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Уже есть пострадавшие.

Новые схемы мошенников на данный момент

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Неизвестные обзванивают пожилых граждан, представляясь «сотрудниками поликлиники», и просят назвать паспортные данные для заполнения «анкеты» перед повторной сдачей анализов.

После этого на телефон жертвы поступают звонки от имени «сотрудников правоохранительных органов», которые обвиняют собеседника в причастности к финансированию запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия мошенников, пенсионерам предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее в июле появились сообщения о новой схеме с «восстановлением доступа к Госуслугам»: злоумышленники отправляли поддельные СМС о блокировке профиля и выманивали у жертв коды подтверждения.

Весной россиян также предупреждали о мошенниках, которые звонили от имени «военкоматов». Подобные звонки фиксировались сразу в нескольких регионах страны.

