Набиуллина назвала долю безналичных платежей в РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

За последние пять лет число операций через СПБ выросло более чем в десять раз.

Лучше платить наличкой или картой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Набиуллина: Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%

На безналичные платежи приходится 87,5% всех операций в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Финополис-2025», ее слова передает ТАСС.

«Уместно здесь будет вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах — она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель», — отметила Набиуллина.

По ее словам, по такому уровню безналичных операций Россия входит в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками. Также кроме платежей 88,5% финансовых услуг россияне приобретают в цифре.

Набиуллина отметила, что уровень цифровизации финансовой сферы в России продолжает расти благодаря развитию экосистем банков, внедрению быстрых платежей и расширению доступа граждан к цифровым сервисам.

При этом, по данным регулятора, за последние пять лет число операций через Систему быстрых платежей выросло более чем в десять раз, а ежемесячно через нее проходит свыше 1,5 миллиарда транзакций.

Кроме того, Банк России отмечает рост популярности цифровых кошельков и мобильных банковских приложений: уже более 95% россиян совершают хотя бы одну безналичную операцию в месяц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео