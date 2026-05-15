Знает много о пришельцах? На передачу про НЛО позвали уролога вместо уфолога

В Аргентине на передачу про НЛО по ошибке позвали уролога вместо уфолога

В Аргентине во время обсуждения НЛО в прямом эфире шоу произошел комичный случай. Вместо уфолога в студию пригласили уролога. Об этом сообщило Radio Cooperativa.

Инцидент случился в популярной программе «Y que» на медиаплатформе Vorterix. Темой выпуска стали недавно рассекреченные правительством США документы о неопознанных аномальных явлениях.

Ведущие планировали обсудить ставшие сенсацией факты с уфологом. Однако по ошибке продюсеры вывели на связь обычного уролога.

Конфуз стал очевиден в тот момент, когда ведущие решили поинтересоваться спецификой образования гостя.

«Где нужно учиться, чтобы знать так много о пришельцах?» — спросили они.

«Я уролог, а не уфолог», — ответил приглашенный эксперт.

Несмотря на явный промах создателей программы, врач не стал проявлять агрессию и отнесся к ситуации с иронией. Переводя диалог в шутку, медик добавил: «Это звучит похоже, но это совсем не одно и то же».

Ситуация мгновенно стала вирусной в социальных сетях. Участники эфира долго не могли сдержать смех, но все же попытались продолжить беседу.

У доктора поинтересовались, верит ли он в существование жизни на других планетах. Специалист ответил, что не верит, хотя и допускает такую возможность в теории.

Позже фрагмент трансляции набрал тысячи просмотров, став одним из самых обсуждаемых видеороликов недели.

