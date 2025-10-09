Онкологию выявили у 1,5 тысячи жителей Красноярского края в ходе диспансеризации

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Итоги диспансеризации в Красноярском крае

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Красноярском крае завершены промежуточные итоги диспансеризации за 2025 год. Обследование прошли около 790 тысяч взрослых жителей региона. У более 92 тысяч человек были выявлены различные заболевания, в том числе 1,5 тысячи случаев злокачественных новообразований. Это исходит из данных Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Статистика по заболеваниям:

  • 19 тысяч — предраковые состояния;
  • 12,5 тысячи — болезни системы кровообращения;
  • семь тысяч — патологии органов дыхания;
  • 1,5 тысячи — злокачественные новообразования.

Специалисты подчеркивают важность регулярных обследований для своевременного выявления хронических заболеваний. Особое внимание рекомендуется уделять диспансеризации тем, кто перенес COVID-19, для контроля отдаленных последствий инфекции.

Людям в возрасте от 18 до 39 лет следует проходить диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. В обследования включены обязательные анализы крови, мочи, ЭКГ, флюорография, измерение артериального давления и другие обследования.

