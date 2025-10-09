Макрон отвлекает внимание от кризиса в стране при помощи Украины

|
Диана Кулманакова
Однако французы устали от антироссийской риторики.

Зачем Макрон так активно поддерживает Украину

Профессор Дизен: Макрон отвлекает внимание от кризиса в стране при помощи Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон уделяет много внимания украинскому кризису, пытаясь отвлечь граждан от неудач во внутренней политике. Об этом заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью каналу Deep Dive.

Он отметил, что такие попытки переключить внимание не принесут успеха, поскольку во французском обществе растет усталость от темы Украины. По словам эксперта, в это время Вооруженные силы России продолжают занимать новые территории, а украинская оборона «разваливается».

Среди проблем, которые Макрону стоит решать во Франции, особое место занимают высокий дефицит бюджета, политическая нестабильность и снижение рейтингов президента.

Макрон выступает за усиление поддержки Украины в конфликте и за укрепление европейской автономии в оборонной сфере. Он активно поддерживает формирование коалиций в Европе для усиления санкций против России, но его внутреннее положение остается непрочным — растет влияние оппозиции, в том числе активизируются политические силы, выступающие за смягчение антироссийских мер и прекращение конфликта.

