Прямо на прогулке: ТЦК продолжают охоту на уклонистов

Эфирная новость 64 0

Очередной эпизод произошел на улице в Харькове.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Прохожий в Харькове попал в руки ТЦК прямо на прогулке

На улицах украинских городов разворачиваются уже привычные сцены охоты на уклонистов. Очередной эпизод произошел в Харькове. Прохожий попался в руки военкомов во время прогулки.

После того, как вокруг собрались люди и начали снимать, хватка военкомов немного ослабла. Но смог ли украинец сбежать или он уже отправлен на верную гибель — остается неизвестным.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине фиксируются случаи, когда территориальные центры комплектования забирают в ряды ВСУ мужчин с тяжелыми заболеваниями, включая туберкулез и наркотическую зависимость.

На фоне усиления мобилизации на Украине все чаще появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой доставляют мужчин призывного возраста в пункты отбора.

