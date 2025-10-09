Прямо на прогулке: ТЦК продолжают охоту на уклонистов

Прохожий в Харькове попал в руки ТЦК прямо на прогулке

На улицах украинских городов разворачиваются уже привычные сцены охоты на уклонистов. Очередной эпизод произошел в Харькове. Прохожий попался в руки военкомов во время прогулки.

После того, как вокруг собрались люди и начали снимать, хватка военкомов немного ослабла. Но смог ли украинец сбежать или он уже отправлен на верную гибель — остается неизвестным.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине фиксируются случаи, когда территориальные центры комплектования забирают в ряды ВСУ мужчин с тяжелыми заболеваниями, включая туберкулез и наркотическую зависимость.

На фоне усиления мобилизации на Украине все чаще появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой доставляют мужчин призывного возраста в пункты отбора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.