Соседка выбросившего из окна ребенка мужчины в Уфе рассказала о ЧП

Мужчина, выбросивший из окна квартиры с четвертого этажа дочь, — алкоголик, а сама семья неблагополучная. Об этом рассказала жительница многоквартирного дома Валентина Малофеева в беседе с 5-tv.ru на месте происшествия.

По словам женщины, супруга виновника инцидента уехала на лечение, и в этот момент он совершил злодеяние.

«Ребенка выбросил и все выбросил из дома. Жена уехала с другим ребенком на лечение куда-то. На юг отправили ее. Двое детей в семье», — пояснила Валентина.

Она отметила, что мужчина выбрасывал из окна все кучей, и пояснила, что не знает, как ему удалось это сделать. Известно, что в результате падения с высоты девочка возрастом около трех лет получила тяжелые травмы. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Ребенок живой, вроде бы. Соседи, по-моему, взяли ее. А мужик — алкаш. Мама, вроде, нормальная, но с алкашом вынуждена жить», — отметила собеседница.

