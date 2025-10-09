Гузеева гневно высказалась о Кудрявцевой после ее напоминания о мошенничестве

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева обиделась на свою подругу, телеведущую Леру Кудрявцеву, после того, как в передаче на федеральном канале в контексте мошенничества было упомянуто ее имя. К звезде артистка обратилась в своем блоге.

«Посмотрела твою программу о мошенниках, Лерочка, и тревожусь о твоем ментальном здоровье. Очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя. Ты стала забывчива! Накануне в Болгарии ты меня поддерживала, говорила, что все это — издержки популярности», — рассказала в соцсети подписчикам Гузеева.

Также актриса прикрепила к публикации общее фото Кудрявцевой с упомянутым ею мошенником — риелтором Сергеем Домогацким, который продавал виллы на Бали. Впоследствии стало известно, что все его проекты — фейковые, а покупатели не получили ожидаемую недвижимость. Рекламу риэлтерских проектов осуществляла и Лариса Гузеева, поэтому она оказалась в центре скандала. Тогда обманутые люди потребовали привлечь артистку к ответственности.

«Ты забыла предупредить меня о записи эфира и запамятовала рассказать зрителю, что сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность!» — добавила звезда.

До этого на ток-шоу сама Лера заступалась за подругу, заявив, что Гузеева ни при чем и ее лишь использовали в корыстных целях.

«Я больше чем уверена — она не знала, что связалась с мошенниками! Лариса очень наивная. Она моя подруга, и я знаю, что она очень близко принимает все к сердцу, несмотря на имидж сильной и суровой женщины», — подчеркивала она.

