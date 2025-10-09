Украина не способна сдерживать наступление российских войск без военной и финансовой поддержки западных стран. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Die Zeit.

«Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет», — сказала Каллас.

По словам дипломата, Евросоюз и его партнеры должны нарастить поставки оружия и продолжить финансовую помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба отметил, что украинская армия отступает по всей линии фронта. Глава государства подчеркнул, что с начала года российские войска освободили 212 населенных пунктов.

Позднее Каллас в комментарии агентству EFE допустила, что конфликт может продлиться еще несколько лет.

«Думаю, что реалистический (сценарий. — Прим. ред.) — это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради (достижения. — Прим. ред.) мира, в том числе и президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, не принесли никаких результатов», — заявила она.

Ранее Каллас выступила в Европарламенте в поддержку Украины, однако зал оказался почти пустым. Сенатор Алексей Пушков, комментируя этот эпизод, отметил, что подобная ситуация отражает падение политического веса дипломата и снижение интереса к ее заявлениям.

