«Массовый психоз»: норвежский политолог об отказе ЕС от диалога с Россией

Вместо работы над архитектурой безопасности Европа транслирует одержимость идеей якобы победы над РФ.

Почему ЕС отказался от диалога с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Гленн Дизен: решение Запада прекратить диалог с РФ — акт массового психоза

Решение западных стран прекратить диалог с Россией ради Украины — акт массового психоза. Об этом на своем YouTube-канале заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ученый отметил, что у Украины «много проблем», и ему сложно понять, почему европейские элиты не хотят связаться с Москвой и поговорить об архитектуре безопасности ЕС. При этом они транслируют одержимость идеей якобы победы над Россией.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что утверждение 20-го пакета санкций в отношении РФ и выделенный Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро ничего не решат для Украины. Он подчеркивал, что в момент дестабилизации рынков из-за войны в Иране Европа не получит никакой выгоды, если будет продолжать провальную войну против России.

Ранее Европейский союз и Европейский инвестиционный банк выделили Украине 600 миллионов евро.

Последние новости

11:00
Путин назвал поддержку демографии и многодетных семей приоритетом для России
10:56
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом
10:48
В Госдуме предложили обнулить ставку по ипотеке для молодых многодетных семей
10:35
В США предложили заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу
10:29
На глазах матери: сотрудники ТЦК в очередной раз зверски затолкали жертву в автобус
10:22
Эстетика страниц: в России развивается тренд на коллекционирование бумажных книг

Сейчас читают

Рецепт безбедной старости: как увеличить пенсионные выплаты
Силы ПВО России за ночь уничтожили 154 украинских беспилотника
При атаке дрона ВСУ на Самарскую область погиб мирный житель
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео