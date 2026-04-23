Гленн Дизен: решение Запада прекратить диалог с РФ — акт массового психоза

Решение западных стран прекратить диалог с Россией ради Украины — акт массового психоза. Об этом на своем YouTube-канале заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ученый отметил, что у Украины «много проблем», и ему сложно понять, почему европейские элиты не хотят связаться с Москвой и поговорить об архитектуре безопасности ЕС. При этом они транслируют одержимость идеей якобы победы над Россией.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что утверждение 20-го пакета санкций в отношении РФ и выделенный Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро ничего не решат для Украины. Он подчеркивал, что в момент дестабилизации рынков из-за войны в Иране Европа не получит никакой выгоды, если будет продолжать провальную войну против России.

Ранее Европейский союз и Европейский инвестиционный банк выделили Украине 600 миллионов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.