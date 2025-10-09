Александр Збруев был госпитализирован в НИИ Склифосовского

Дарья Орлова
Это произошло в ночь с 8 на 9 октября.

Почему госпитализировали Збруева

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Народный артист РСФСР Александр Збруев был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Московского театра «Ленком» Марка Варшавера.

Марк Варшавер уточнил, что у артиста были жалобы по урологической части, однако опасений за его здоровье в данный момент нет. По словам директора театра, Збруев пробудет в больнице еще несколько дней, после чего его должны выписать. Варшавер также подчеркнул, что Александр Викторович — выдающийся актер и человек, и ему желают крепкого здоровья.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, который с 1990 года известен как «Ленком». Сейчас актер задействован в постановках «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат» в 1962 году. На его счету более 60 ролей, включая такие картины, как «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «О любви» и «Успех».

