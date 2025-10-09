«Нужно, чтобы оружие замолчало»: в Сирии запретили стрельбу на свадьбах

В Сирии запретили стрельбу на свадьбах

В Сирии запретили стрельбу на свадьбах — традицию, которая десятилетиями сопровождала различные события, но часто приводила к трагедиям. Новые власти, пришедшие после свержения режима Башара Асада, решили покончить с опасным обычаем, ограничив использование оружия даже в мирных целях. Об этом сообщает издание The New York Times.

Теперь любой, кто выстрелит в воздух во время торжества, рискует не только потерять свое оружие, но и заплатить штраф в 100 долларов (около восьми тысячи рублей).

Сирийские свадьбы всегда были громкими: с барабанами, сигналами машин и хоровыми криками женщин. Но самым привычным звуком долгое время оставались выстрелы. Они означали радость и победу. Во время многолетней войны, когда оружие было в каждом доме, праздничная стрельба стала особенно опасной.

Теперь на смену автоматным очередям приходят фейерверки. На улицах Алеппо и Бинниша пиротехника расходится вмиг, а молодые сирийцы осваивают новые способы праздновать — ярко, но без крови.

«Раньше мы стреляли в воздух из винтовок, и каждый раз кто-то получал ранения. Теперь фейерверки никому не вредят — если, конечно, их правильно установить», — рассказывает 30-летний житель Бинниша Мухаммад Шиб.

Не все, однако, готовы отказаться от оружия. На свадьбе Сафа Джаджи и Яхьи Зивани в Биннише в августе, несмотря на просьбы молодоженов, несколько гостей все же выстрелили в воздух. Через несколько минут на праздник приехала полиция. Жениха оштрафовали и обязали сдать винтовку. Так как у него самого не было оружия, чтобы выполнить требование, ему пришлось купить его за 500 долларов (около 40 тысяч рублей) и тут же отдать властям.

Тем не менее, многие сирийцы приветствуют запрет как символ перемен.

«После 14 лет войны нам нужно, чтобы оружие наконец замолчало. Пусть наши праздники будут громкими только от музыки и фейерверков», — говорит невеста Сафа Джаджа.

