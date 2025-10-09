«Опустевшее гнездо»: Джулия Робертс о планах после отъезда детей в университеты

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

По словам актрисы, она с трудом сдерживает слезы по этому поводу.

Как сейчас живет Джулия Робертс

Фото: www.globallookpress.com/ Laurent Lairys

PEOPLЕ: Джулия Робертс поделилась планами после отъезда детей в университеты

Дети 57-летней актрисы Джулии Робертс выросли и покинули родительский дом. Актриса призналась в интервью PEOPLE, чем планирует заниматься теперь.

«Думаю, я бы хотела сыграть еще в одной пьесе. Теперь, когда моих детей нет дома, я могла бы полностью сосредоточиться на чем-то подобном. Это совсем другое обязательство, чем работа над фильмом», — сказала Робертс

Звезда впервые дебютировала на Бродвее еще в 2006 году — в постановке «Три дня дождя» вместе с актерами Полом Раддом и Брэдли Купером. Теперь, спустя почти два десятилетия, актриса признается: она снова готова окунуться мир театра.

Недавно на шоу The Late Show актриса пошутила, что едва сдерживает слезы, говоря о том, как все трое ее детей — 20-летние близнецы Хейзел и Финнеус и 18-летний Генри — уехали из дома.

«Это все весело. Мои дети — замечательные. Мне нравится проводить с ними время, и, к счастью, они часто возвращаются в это опустевшее гнездо», — призналась она.

После того как ее дети поступили в университеты, актриса с юмором отмечает, что полностью посвятила себя поддержке их студенческой жизни.

