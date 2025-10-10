Угроза бизнесу: продавцы маркетплейсов беспокоятся из-за возможного вреда скидок

Цена на других площадках часто оказывается неконкурентоспособной.

Почему маркетплейсов беспокоятся из-за скидок на площадках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Опрос ВЦИОМ указал на низкую прозрачность механизма скидок на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах выражают беспокойство за свой бизнес из-за скидок, которые платформы выставляют на их товары без их согласия. Об этом стало известно из исследования ВЦИОМ.

Возмутившиеся предприниматели считают, что в особенности вред коснется тех, кто использует несколько каналов сбыта. При этом 57% продавцов отметили, что вследствие таких скидок на маркетплейсах цена на других площадках оказывается неконкурентоспособной.

Помимо этого, проблему усугубляет низкая прозрачность механизма предоставления скидок маркетплейсами. Как отметили шесть из десяти опрошенных продавцов, критерии отбора товаров для предоставления скидок за счет маркетплейсов им неизвестны, а у 38% опрошенных возникала ситуация, когда скидки применялись лишь на аналогичные товары их конкурентов.

Имея значительную рыночную власть, маркетплейсы начинают диктовать собственные условия. Самое распространенное из таких требований к продавцам — установка более низкой цены по сравнению с другими каналами продаж, что заметили 52% опрошенных.

Ранее, писал 5-tv.ru, Совет Федерации предложил изменить законодательство по маркетплейсам. Среди предлагаемых мер — запрет на предоставление скидок покупателям при оплате товара через собственные платежные средства маркетплейсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

