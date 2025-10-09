«Эпидемия разобщенности»: Кейт Миддлтон об опасности смартфонов для отношений

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У детей принцессы Уэльской нет гаджетов.

Кейт Миддлтон предупредила об опасности смартфонов

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Кейт Миддлтон: смартфоны опасны для взаимоотношений

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила с предупреждением о влиянии смартфонов и технологий на современную семью. В новом эссе на сайте ее Центра раннего детства, она заявила, что телефоны «рассеивают внимание» и создают «эпидемию разобщенности», передает издание People.

В тексте под названием «Сила человеческих связей в мире, где все отвлекаются», написанном совместно с профессором Гарварда Робертом Уолдингером, 43-летняя Кейт подчеркивает, что постоянное присутствие гаджетов разрушает способность людей быть по-настоящему вовлеченными в отношения.

«Наши смартфоны, планшеты и компьютеры стали источниками постоянного отвлечения. Мы сидим вместе в одной комнате, но наши мысли блуждают по десяткам приложений и уведомлений. Мы физически рядом, но мысленно — далеко», — пишет принцесса.

Мать троих детей — принца Джорджа (12 лет), принцессы Шарлотты (10 лет) и принца Луи (7 лет) — Кейт считает, что технологии лишают важнейшего дара — внимания, сконцентрированного на людях вокруг.

«Когда мы проверяем телефоны во время разговора, листаем соцсети за семейным ужином или отвечаем на письма, играя с детьми, — мы не просто отвлекаемся. Мы отказываемся от базовой формы любви, необходимой для человеческих отношений», — подчеркнула она.

Слова принцессы перекликаются с позицией ее мужа, принца Уильяма, который недавно рассказал, что в их семье ограничено использование смартфонов.

«Ни у одного из наших детей нет телефона — мы относимся к этому очень строго. Мы сидим и разговариваем. Это действительно важно», — поделился он.

В эссе Кейт также обращает внимание на научные данные: первые годы жизни ребенка — самый важный период формирования мозга.

«Период с момента зачатия до пяти лет — это время, когда каждую секунду формируется миллион новых нейронных связей. Именно тогда детям больше всего нужно внимание и участие взрослых», — пишет она.

Принцесса подчеркивает, что современные семьи все реже проводят время вместе: ужинают за одним столом, приглашают гостей, участвуют в клубах или общественных организациях.

«Пожалуй, самое тревожное — то, что все больше людей признаются: им не с кем поделиться тем, что происходит в их жизни», — заключает Кейт.

