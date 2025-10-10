При выявлении незаконной регистрации в квартире следует обратиться в полицию

Незаконная прописка посторонних лиц в вашей квартире может стать серьезной проблемой. О том, как действовать собственнику при возникновении такой ситуации, рассказала юрист Юлия Бондаренко в ходе беседы с 5-tv.ru.

Эксперт привела пример, когда владельцы квартиры случайно обнаружили, что в ней зарегистрирован посторонний человек, хотя никаких согласий они не давали.

«Незаконно зарегистрировавшаяся в квартире гражданка пришла в управляющую компанию и запросила выписку из домовой книги. Специалист не знал женщину, но был знаком с собственниками квартиры, поэтому связался с ними, чтобы проверить факт ее прописки. Так владельцы выяснили, что в их квартире незаконно прописан человек», — уточнила она.

Также Бондаренко объяснила, что предпринять при выявлении незаконной регистрации в квартире.

«Следует обратиться в органы полиции или прокуратуру. Написать заявление, описать ситуацию и по возможности приложить подтверждающие документы. Также необходимо обратиться в МФЦ и наложить запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества», — добавила юрист.

Более того, специалист посоветовала хотя бы раз в полгода запрашивать выписки о зарегистрированных лицах в вашей собственности на платформе «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

