Незаконная прописка: как в вашей квартире могут «поселиться» посторонние — и как их выселить

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 111 0

Раз в полгода в МФЦ стоит запрашивать выписки о зарегистрированных лицах в вашем жилище.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При выявлении незаконной регистрации в квартире следует обратиться в полицию

Незаконная прописка посторонних лиц в вашей квартире может стать серьезной проблемой. О том, как действовать собственнику при возникновении такой ситуации, рассказала юрист Юлия Бондаренко в ходе беседы с 5-tv.ru.

Эксперт привела пример, когда владельцы квартиры случайно обнаружили, что в ней зарегистрирован посторонний человек, хотя никаких согласий они не давали.

«Незаконно зарегистрировавшаяся в квартире гражданка пришла в управляющую компанию и запросила выписку из домовой книги. Специалист не знал женщину, но был знаком с собственниками квартиры, поэтому связался с ними, чтобы проверить факт ее прописки. Так владельцы выяснили, что в их квартире незаконно прописан человек», — уточнила она.

Также Бондаренко объяснила, что предпринять при выявлении незаконной регистрации в квартире.

«Следует обратиться в органы полиции или прокуратуру. Написать заявление, описать ситуацию и по возможности приложить подтверждающие документы. Также необходимо обратиться в МФЦ и наложить запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества», — добавила юрист.

Более того, специалист посоветовала хотя бы раз в полгода запрашивать выписки о зарегистрированных лицах в вашей собственности на платформе «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники придумали новую схему обмана с недвижимостью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек
22:05
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в США

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео