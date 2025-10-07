Квартирный развод: мошенники придумали новую схему обмана с недвижимостью

Мошенники используют лазейки в законах для махинаций с квартирами

Сотни россиян, мечтавших о собственном жилье, остались и без денег, и без квартиры. В России набирает обороты новая схема мошенничества с недвижимостью, которая оставляет добросовестных покупателей на улице. Мошенники используют лазейки в законах, чтобы забирать жилье обратно, а многомиллионные долги — списывать через банкротство.

Часто жертвами становятся и продавцы, в основном инвалиды и пенсионеры. Они, сами того не ведая, оказываются втянутыми в преступную схему. В одной из таких историй разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев

Просторная квартира на последнем этаже дома в старом фонде в центре Петербурга. Четыре года назад она принадлежала Инге Кулаковой, инвалиду второй группы. Сегодня Инга здесь больше не хозяйка.

История началось с договора с юристом Еленой Романовой. По условиям, квартиру площадью 90 квадратных метров оценили в шесть с половиной миллионов рублей, почти втрое дешевле рыночной стоимости.

«Был предварительный договор, и я подумала, что потом все еще можно будет поменять. Но опять-таки — никаких денег я не получала по этому договору. Получала деньги только Елена Романова, потому что ей нужна была оплата за ее юридические услуги», — рассказала пострадавшая Инга Кулакова.

Через несколько месяцев Романова подала в суд. Требовала признать сделку окончательной и обязать Кулакову продать квартиру. Судебные извещения приходили по месту регистрации Инги, но она в то время жила у родственников — после перелома ноги не могла вернуться домой.

«Инга пришла к нам в слезах, она стояла под дверью и сказала, что ей некуда идти, потому что Романова сказала, что квартира больше не ее, чтоб она убиралась. Что она ругалась матом, кричала, орала, обзывалась. Идти она боится туда, не может, одна по крайней мере точно, даже за вещами», — рассказала сестра Инги Кулаковой, Оксана Белогорова.

Суд прошел без участия Кулаковой. Романова внесла на депозит 6,25 миллиона рублей и получила решение в свою пользу. Квартиру передали ей. Семья бьется за правду уже три года. Суд отказывает в пересмотре. В июле прошлого года полиция все же возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Эксперты установили: в момент подписания договора Инга не понимала, что делает. У женщины болезнь Гентингтона. Она влияет на память, речь и способность принимать решения.

«Она не понимала, кто и что ей говорит, какие-то выводы самой ей делать было уже трудно. Сейчас состояние ухудшилось после всех судов. То, что она лишилась квартиры — тоже очень сильно на ней сказалось, она из-за этого переживала. И состояние с каждым годом с этими судами только ухудшается», — рассказала племянница Инги Кулаковой Ульяна Белогорова.

За год следствие установило, что Романова действительно была юристом Кулаковой. А еще в 2003 была осуждена за мошенничество.

«Кроме этих фактов, ничего не было установлено. Никаких опросов и допросов в материалах дела нет. Закончилось это все тем, что было вынесено постановление о приостановке уголовного дела с формулировкой „неустановленное лицо“», — рассказал адвокат Инны Кулаковой Сергей Аксентьевский.

Мы связались с Еленой Романовой. Она уверяет — сделка была «прозрачной». Говорит: цену предложила сама Кулакова.

«Мы с ней договорились о продаже квартиры. Я четвертый год не могу получить ни деньги, ни квартиру. Потому что они со мной судятся теперь <…> В моем понимании они была абсолютно адекватная и сама принимала самостоятельное решение», — рассказала Елена Романова.

Проблема в том, что если Инга возьмет деньги, которые Романова внесла, — это будет означать, что она согласна с сделкой. Тогда все попытки вернуть справедливость окажутся напрасными.

Сейчас родные подали заявление в Следственный комитет. Также направлены ходатайства о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Семья уверена: Романова действовала не одна. По их словам, сообщники удерживали паспорт Кулаковой, чтобы она не смогла отозвать доверенность.

Инга Кулакова продолжает борьбу. Но каждый день — это война не только за жилье, но и за право на достойную жизнь.

