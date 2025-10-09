Радиоактивная еда: специалисты из ПНИПУ развеяли мифы о микроволновке

Физик Перминов: микроволновая печь не делает пищу радиоактивной

Микроволны не делают пищу радиоактивной. Об этом Газете.Ru рассказали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Микроволновая печь давно стала привычным электроприбором на кухне, однако вокруг нее существует множество разных мифов. Например, то, что микроволны делают еду радиоактивной, но, по словам доктора физико-математических наук Анатолия Перминова, это просто невозможно.

«Микроволны — это те же электромагнитные колебания, что и радиосигналы. Они не ионизируют вещество и не способны изменить структуру атомов. После выключения печи нагрев прекращается мгновенно, и продукт остается лишь горячим, а не «облученным», — говорит Перминов.

Еще одним мифом является то, что при разогревании пищи в микроволновке теряются ее питательные вещества. Однако дело тут не в микроволнах, а в температуре. Как объяснил профессор Виктор Криштоп, при правильной эксплуатации микроволновая печь даже может сохранить больше полезных веществ, чем варка.

Опасения по поводу токсичности детского питания при использовании микроволновой печи также необоснованны. Химический состав блюд для малышей остается неизменным под воздействием микроволн. Тем не менее, разогрев может быть неравномерным, поэтому стоит перемешать пищу и дать ей немного остыть, чтобы избежать ожога.

Еще одно заблуждение связано с тем, что воду для чая нельзя греть в микроволновке. На самом деле можно, главное — не допускать перегрева. В гладкой посуде вода может нагреться незаметно, без видимого бурления, а затем внезапно вскипеть при малейшем движении. Чтобы избежать этого, физики предлагают простое решение: поместить в чашку деревянную палочку или чайный пакетик. Эти предметы служат «центрами парообразования», обеспечивая безопасный процесс нагрева.

