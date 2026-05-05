Пластические сливки и соевое молоко: как дети выживали в блокадном Ленинграде

В блокадном Ленинграде детей кормили соевыми смесями и пластическими сливками

Блокада Ленинграда — одно из самых тяжелых испытаний для мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Она лишила город не только связи с внешним миром, но и самого базового — еды. Особенно уязвимыми оказались дети. Их организм требовал больше питательных веществ, но именно этого и не хватало сильнее всего.

Общие условия и проблема питания

С началом блокады система снабжения практически разрушилась. Уже к ноябрю 1941 года нормы выдачи хлеба достигли минимального уровня. Солдатам, которые сражались на передовой, — по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов — по 375 граммов, остальным труженикам — по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям — всего по 125 граммов. При этом хлеб часто содержал примеси и не обладал привычной питательной ценностью.

В условиях блокады Ленинграда каждый грамм еды имел значение. Одним из продуктов, который получил широкое распространение в это время, стала дуранда. Это жмых, оставшийся после выжимки масла из подсолнечных семечек. Например, дуранду подмешивали в тесто для лепешек, соединяя с тем, что удавалось найти, включая отруби и другие остатки.

По мере того как запасы обычных продуктов иссякали, люди были вынуждены использовать все, что хоть отдаленно могло служить заменой еды. В ход шли самые неожиданные вещи. Среди них оказался столярный клей, который изготавливали из костей, копыт и рогов животных. После обработки его пытались употреблять в пищу.

Как выживали младенцы

В первые месяцы блокады основным источником питания для младенцев оставалось грудное молоко. Однако уже зимой 1941 года у большинства женщин из-за истощения резко снизилась или полностью прекратилась лактация. При этом матери, которые могли кормить грудью, зачастую жертвовали частью своего молока, чтобы помочь другим детям.

Массовая потеря молока у кормящих матерей стала одной из главных причин высокой младенческой смертности. Без естественного питания дети оказывались в особенно уязвимом положении, поскольку заменить его было практически нечем.

Молочные кухни и детское питание

До войны в Ленинграде работала разветвленная сеть молочных кухонь. В начале блокады они еще функционировали, но к концу 1941 года их возможности резко сократились. Из-за нехватки сырья объемы производства детского питания упали в разы.

Вместо полноценного молока детям выдавали разбавленные смеси. Часто это были жидкости на основе муки или круп. Их калорийность и питательная ценность оставались крайне низкими, но даже такие продукты считались жизненно важными.

Пластические сливки

Отдельно стоит упомянуть так называемые пластические сливки. Это был один из видов суррогатного питания, который пытались использовать для детей в условиях крайнего дефицита продуктов.

Пластические сливки представляли собой продукт, промежуточный между сливками и сливочным маслом. Их готовили на основе доступных компонентов. Задача состояла в том, чтобы дать организму хотя бы минимальное количество жиров, которых практически не было в обычном блокадном рационе.

Пластические сливки находили практическое применение в производстве различных видов питания. Их использовали при изготовлении сметаны, а также в создании заменителей молока, в том числе на основе сои, предназначенных для детского питания. Кроме того, они входили в состав солодового молока для детей.

Вынужденные решения

По мере ухудшения ситуации рацион становился все более скудным. Детям давали размоченный хлеб, жидкие каши, отвары. Хлеб, который составлял основу питания, мог содержать до 40–50% примесей.

Такая пища не обеспечивала необходимого количества белков и жиров. В результате у детей быстро развивалось истощение. По данным врачей того времени, в самые тяжелые месяцы зимы 1941–1942 годов смертность среди младенцев и маленьких детей резко возросла.

Чтобы снизить риск болезней, возникавших на фоне сильного дефицита питания, медики применяли высокие дозы витамина D, хлористый кальций, витаминные комплексы и растворы глюкозы. Кроме того, в пищевые смеси добавляли порошок, изготовленный из яичной скорлупы и перемолотых костей животных, пытаясь восполнить нехватку минералов в организме.

Детские учреждения и попытки спасти ситуацию

В яслях и детских домах предпринимались попытки централизовать питание. Это позволяло хотя бы частично контролировать распределение продуктов. В отдельных учреждениях удавалось поддерживать более регулярное питание, чем в семьях. Тем не менее даже там условия оставались крайне тяжелыми. Недостаток продуктов, холод и болезни приводили к высокой смертности.

История вопроса — чем кормили детей в блокадном Ленинграде — показывает, насколько тяжелыми были условия жизни в городе. Обычные продукты исчезли, и приходилось искать любые способы, чтобы хоть как-то поддержать самых уязвимых. Даже в ситуации крайнего голода взрослые старались сохранить детям жизнь и дать им хотя бы минимальное питание.

