На 87-м году жизни умер звезда сериала «Спрут» Паоло Боначелли

В Италии ушел из жизни актер театра, кино и телевидения Паоло Боначелли. Об этом сообщает итальянский телеканал RAI*.

Паоло Боначелли родился 28 февраля 1937 года в Чивита-Кастеллана (по другим данным — в Риме) и окончил Академию драматического искусства в Риме. В театре он исполнял значимые роли, включая постановки по произведениям Шекспира, Макиавелли и Гарольда Пинтера, зарекомендовав себя как выдающийся артист сцены.

В кинематографе Боначелли наиболее известен по роли герцога в драме Пьера Паоло Пазолини «Сало, или 120 дней Содома».

Он также снимался у известных режиссеров, таких как Микеланджело Антониони, Дарио Ардженто, Роберто Бениньи и Аллан Паркер, создавая образы в фильмах разных жанров — от драмы и триллера до комедии.

Особую популярность актеру принесла роль Эдуардо Коринто в криминальном сериале «Спрут», включая седьмой сезон под названием «Спрут 7: Расследование убийства комиссара Каттани» (1995), который пользовался большим успехом у зрителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — запрещен в РФ