«Меня не любили»: Самойлова подала на развод с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган разводятся

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова подали документы на развод. Заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября.

Пара вместе с 2010-го года, в 2012-м они поженились. У них четверо детей — три девочки и мальчик.

Сейчас Самойлова активно выкладывает в соцсетях фотографии и видео со своей матерью.

В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях пары. И теперь эти разговоры подтвердились: Оксана подала в суд на развод, выступив исцом.

В своем недавнем посте в блоге Оксана поделилась своими переживаниями, открывшись подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной.

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала многодетная мама.

