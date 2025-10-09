«Меня не любили»: Самойлова подала на развод с Джиганом

|
Элина Битюцкая
Заявление зарегистрировано, оплачена госпошлина.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Оксана Самойлова и Джиган разводятся

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова подали документы на развод. Заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября.

Пара вместе с 2010-го года, в 2012-м они поженились. У них четверо детей — три девочки и мальчик. 

Сейчас Самойлова активно выкладывает в соцсетях фотографии и видео со своей матерью.

В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях пары. И теперь эти разговоры подтвердились: Оксана подала в суд на развод, выступив исцом. 

В своем недавнем посте в блоге Оксана поделилась своими переживаниями, открывшись подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной.

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала многодетная мама.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Ольга Серябкина прокомментировала историю с Оксаной Самойловой, которую не пустили на показ Balenciaga в Париже.

