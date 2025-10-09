Поколение Z останется без работы: компании выбирают искусственный интеллект

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Новые технологии стремительно вытесняют начинающих специалистов.

Почему зумеры останутся без работы

Фото: 5-tv.ru

Крупные компании выбирают искусственный интеллект вместо молодых сотрудников

Молодым специалистам по всему миру грозит настоящий «апокалипсис рабочих мест», так как крупные корпорации делают ставку на искусственный интеллект, сокращая найм людей. Об этом сообщает Британский институт стандартов (BSI).

Согласно исследованию, проведенному в семи странах, четверть руководителей уверены, что большинство задач начального уровня могут выполнять алгоритмы.

«ИИ представляет собой огромные возможности для бизнеса во всем мире, но поскольку компании стремятся к большей эффективности, важно помнить, что именно люди являются движущей силой прогресса», — подчеркнула исполнительный директор BSI Сьюзан Тейлор Мартин.

По ее словам, баланс между технологическим развитием и сохранением рабочих мест — ключевой вызов современности.

Опрос охватил более 850 бизнес-лидеров из Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Китая и Японии. Из них 41% признались, что уже сократили персонал благодаря внедрению ИИ, а почти треть компаний теперь рассматривает автоматизацию прежде, чем нанимать новых работников. Почти 40% отметили, что должности начального уровня уже были сокращены.

Особенно уязвимыми оказались представители поколения Z — те, кто родился с 1997 по 2012 год. При охлаждении рынка труда и росте безработицы в Великобритании до 4,7% молодежи становится все сложнее найти работу, поскольку предприятия предпочитают инвестировать в технологии, а не в людей.

BSI отмечает, что слово «автоматизация» сегодня встречается в корпоративных отчетах почти в семь раз чаще, чем «переобучение». Между тем, эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, рынок может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров и социальной нестабильностью.

