Путин: ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно решить только дипломатическим путем
Россия готова поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы принести мир и спокойствие в регион.
Путин: иранскую ядерную проблему можно решить только дипломатическим путем
Проблему ближневосточного региона, в частности ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, можно решить только дипломатическим путем. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите «Центральная Азия-Россия» в Душанбе.
«Разумной альтернативы этому (переговорам. — Прим. ред.) не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — отметил он.
Также российский лидер заявил, что главным и непременным условием долгосрочной стабилизации региона является создание независимого Палестинского государства.
Путин также рассказал о недавней встрече с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, во время которой обсуждались вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана. Гросси указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым. В Белом доме заявляют: Тегеран должен избавиться от всех мощностей по обогащению урана.
