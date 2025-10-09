Путин: ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно решить только дипломатическим путем

Элина Битюцкая
Россия готова поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы принести мир и спокойствие в регион.

Фото, видео: Reuters/Dado Ruvic; 5-tv.ru

Путин: иранскую ядерную проблему можно решить только дипломатическим путем

Проблему ближневосточного региона, в частности ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, можно решить только дипломатическим путем. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите «Центральная Азия-Россия» в Душанбе.

«Разумной альтернативы этому (переговорам. — Прим. ред.) не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — отметил он.

Также российский лидер заявил, что главным и непременным условием долгосрочной стабилизации региона является создание независимого Палестинского государства.

Путин также рассказал о недавней встрече с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, во время которой обсуждались вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана. Гросси указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым. В Белом доме заявляют: Тегеран должен избавиться от всех мощностей по обогащению урана.

