«Отдохни там»: Кудрявцева ответила на претензию Гузеевой

Ведущая Лера Кудрявцева ответила на претензию Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на претензии заслуженной артистки России Ларисе Гузеевой после выхода в эфир на федеральном канале шоу о мошеннике, в котором фигурировало имя последней. Об этом звезда написала в соцсети.

«Сбоят, ломаются, глючат. Я держусь, братцы, и за себя, и за подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом», — отметила знаменитость.

При этом обратилась Кудрявцева и к самой Гузеевой.

«Ларис, ты отходи там, а я подежурю. И как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная. А я вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю», — заключила она.

До этого Гузеева выказала в своем блоге обиду на Кудрявцеву, после того, как та в передаче в контексте мошенничества упомянула ее имя. В телешоу, где подруга актрисы является ведущей, рассказывалось о риелторе Сергее Домогацком, который продавал виллы на Бали. В дальнейшем стало известно, что все проекты мужчины фейковые, а покупатели так и не получили ожидаемую ими недвижимость. При этом рекламу указанных проектов осуществляла и Гузеева, после чего та и попала в центр скандала.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гузееву обидел публичный поступок Кудрявцевой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.