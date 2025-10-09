«Отдохни там»: Кудрявцева ответила на претензию Гузеевой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 91 0

Звезда указала на сложные времена, которые ломают людей.

Как Кудрявцева ответила на претензию Гузеевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ведущая Лера Кудрявцева ответила на претензию Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на претензии заслуженной артистки России Ларисе Гузеевой после выхода в эфир на федеральном канале шоу о мошеннике, в котором фигурировало имя последней. Об этом звезда написала в соцсети.

«Сбоят, ломаются, глючат. Я держусь, братцы, и за себя, и за подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом», — отметила знаменитость.

При этом обратилась Кудрявцева и к самой Гузеевой.

«Ларис, ты отходи там, а я подежурю. И как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная. А я вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю», — заключила она.

До этого Гузеева выказала в своем блоге обиду на Кудрявцеву, после того, как та в передаче в контексте мошенничества упомянула ее имя. В телешоу, где подруга актрисы является ведущей, рассказывалось о риелторе Сергее Домогацком, который продавал виллы на Бали. В дальнейшем стало известно, что все проекты мужчины фейковые, а покупатели так и не получили ожидаемую ими недвижимость. При этом рекламу указанных проектов осуществляла и Гузеева, после чего та и попала в центр скандала.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гузееву обидел публичный поступок Кудрявцевой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео