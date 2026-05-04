«Очень активно помогает»: россиянам объяснили, как ЗОЖ позволяет продлить жизнь

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Речь также идет о том, в каком состоянии проходят последние годы.

Зачем придерживаться здорового образа жизни мнение врачей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мурашко: без ЗОЖ годы жизни уходят на болезни

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привычки, связанные со здоровым образом жизни, напрямую влияют на продолжительность и качество жизни. По его словам, соблюдение базовых принципов ЗОЖ может увеличить общий срок жизни примерно на 10–15%.

«Сегодня и медицина в этом очень активно помогает», — отметил министр в интервью «Вестям».

Глава ведомства подчеркнул, что игнорирование собственного здоровья приводит к обратному эффекту: значительная часть последних лет может проходить на фоне хронических заболеваний и общего ухудшения самочувствия.

Отдельно Мурашко указал на роль жизненных целей и внутренней мотивации. По его мнению, наличие стремлений помогает человеку дольше сохранять активность и поддерживать психологическое состояние на должном уровне.

При этом специалисты обращают внимание, что не все популярные ЗОЖ-тренды одинаково полезны. Ранее руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала «Известиям», что жидкий хлорофилл, активно продвигаемый в качестве оздоровительного средства, пока не имеет достаточной научной базы.

По ее словам, исследования водорастворимого аналога — хлорофиллина — ограничены небольшими выборками или экспериментами на животных и клетках.

