На Кубани мужчина обесточил дом, чтобы изнасиловать пенсионерку

На Кубани мужчина изнасиловал пенсионерку на глазах у ее сестры

В Краснодарском крае мужчина надругался над пенсионеркой, предварительно отключив электричество в ее доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, преступление было заранее спланировано. Ночью злоумышленник проник в частный дом через окно и спрятался в шкафу, выжидая возвращения женщин. Когда хозяйка и ее сестра пришли домой, мужчина обесточил дом, отключив щиток.

В момент, когда одна из женщин вышла проверить электричество, нападавший, вооруженный ножом, набросился на пенсионерку. Несмотря на сопротивление обеих женщин, он совершил преступление против одной из них, после чего скрылся.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Мужчина сейчас содержится в ИВС, где он признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. В ближайшие дни суд решит, какую меру пресечения ему назначить.

Ранее в Испании мужчина совершил насилие над своей 21-летней дочерью прямо на глазах у восьмилетнего сына, сообщает El Caso. Правоохранители задержали его на площади Пласа-де-ла-Льотха во время совершения преступления.

Подозреваемый был арестован и доставлен в отделение полиции, но вскоре отпущен под залог с условием не приближаться к дому потерпевшей ближе чем на 200 метров. На следующий день сосед сообщил, что мужчина пытался вернуться домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.