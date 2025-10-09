«Вы что, петушки?» — Пригожин разнес творчество протеже Киркорова MARGO

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 104 0

Продюсер удивляется, почему исполнительнице уделяют так много внимания.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Музыкальный продюсер Пригожин раскритиковал творчество протеже Киркорова MARGO

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал протеже народного артиста РФ Филиппа Киркорова — начинающую певицу MARGO. Своим мнением о ее творчестве он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на полуфинале «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».

Продюсер не понимает, почему персоне исполнительницы MARGO уделяют столько внимания после выпущенного трека в коллаборации с американским рэпером Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия. — Прим. ред.) под названием «Кукареку». По его мнению, эта композиция «пустая» и не несет в себе никакого смысла.

«Это система: а сейчас по куражу я вам (пятую точку. — Прим. ред.) покажу. Вот это и есть кукареку. Она обратила на себя внимание благодаря „Кукареку“. Я далек от этого, может быть, я не понимаю и лох трамвайный. Но я вообще не догоняю, что это такое. Эпатаж (у MARGO. — Прим. ред.) есть, а материала нет. Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки что ли?» — высказался Пригожин.

Он также отметил, что судьба музыкального произведения непредсказуема и во многом зависит от его продвижения.

«Любой успех произведения не просто находится в плоскости написания произведения, он находится еще в плоскости продвижения, по-хорошему. Мало написать песню, нужно еще дать ход этим песням, надо еще дать жизнь этим песням», — уточнил продюсер.

Ранее певица MARGO заявила о своем отношении к критике. Знаменитость положительно относится к хейту, и даже считает его главным атрибутом для успешного построения своей карьеры.

Также ранее 5-tv.ru сообщал о том, что MARGO устроила пляски на мусорных баках с подтанцовкой Бейонсе.

