MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе

Знаменитый дуэт Les Twins, близнецы-танцоры Лоран и Ларри Николя Буржуа, которые сотрудничают с Бейонсе и другими мировыми звездами, снялись в клипе певицы MARGO (Настоящее имя Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) «Копия». Братья оказались в Москве вместе с американским певцом Джейсоном Деруло и сразу же угодили в сети местных селебрити.

Судя по всему, опытом работы с MARGO парни остались довольны. Они заявили, что в любой момент готовы снова поддержать ее творчество и подчеркнули — эта дамочка, несмотря на эпатажный образ, в реальной жизни вовсе не сумасшедшая, а очень милая и искренняя. В ответ близнецы получили теплые объятия и море благодарности.

MARGO также поделилась эмоциями, связанными с выходом ее альбома «Эго». Для артистки этот сборник стал своеобразной рефлексией, а еще он призван убедить людей быть самими собой. По словам исполнительницы, долгие годы она искала свой стиль, копировала своих кумиров, подражала трендам, но популярной стала только открыв публике душу. И мечта, загаданная в детстве, когда ей было всего четыре года, наконец сбылась.

«Когда я познакомилась и стала работать с Филиппом Киркоровым, он дал очень ценный совет: „Будьте собой, Марго, у вас такая интересная чудинка, это неповторимо, именно поэтому я верю в вас“. Я прислушалась к его совету и просто расслабилась и начала быть собой. И именно в этот момент появилась популярность, мои прекрасные подписчики, хейтеры, поклонники», — поделилась певица

Не так давно Овсянникова выпустила совместный трек с американским рэпером Lil Pump (Настоящее имя Газзи Фабио Гарсия. — Прим. ред) под названием «Кукареку». В ходе совместной работы артисты не только пели в студии и на публике, но и весело проводили время. Lil Pump даже сделал татуировку на лбу с именем российской звезды номер один (как она сама себя называет).

У MARGO большие творческие планы, она уверена, что все зарубежные знаменитости едут в Москву ради знакомства с ней и шанса спеть дуэтом. А пока продолжается работа над клипом «Копия». В ходе съемок певица чуть не съела камеру, показала эротические танцы в образе гопника, странный тверк и поразвлекалась среди мусорных баков с французами-близнецами. Творение выйдет в свет 16 октября.

«Я хочу людям дать позитив. Когда я это приняла в себе, то теперь со мной смеются миллионы людей — и деток, и взрослых. И это так прекрасно! Я искренне считаю, что каждый артист должен поднимать настроение своей публике», — заключила MARGO.

