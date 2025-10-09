«Историка русской кухни» Сюткина арестовали на два месяца

Блогер обвиняется в распространении фейков о ВС РФ.
Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города/moscowcourts
Блогер Павел Сюткин арестован на два месяца по делу о фейках про ВС РФ
Столичный суд избрал меру пресечения блогеру Павлу Сюткину, более известному как «историк русской кухни». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.
Известно, что Сюткину предъявили обвинение по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Его арестовали на два месяца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Павла Сюткина. По версии следствия, Сюткин опубликовал в своем Telegram-канале материалы, которые, по мнению правоохранителей, содержали ложную информацию о действиях российской армии в отношении мирных жителей Украины.
