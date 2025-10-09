Умерла дочь Пола Ньюмана — актриса Сьюзэн Кендалл Ньюман

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Причиной смерти стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями.

От чего умерла актриса Сьюзэн Кендалл Ньюман

Фото: © Getty Images/Gamma-Rapho

Актриса американского фильма «Свадьба» Сьюзэн Кендалл Ньюман скончалась на 73-м году жизни. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на семью актрисы.

Дочь покойного голливудского режиссера Пола Ньюмана и его первой супруги Джеки Уитт умерла от осложнений, вызванных хроническим заболеванием.

Ньюман начала свою карьеру с выступлений на Бродвее и в других театрах. Она также снималась в художественных фильмах, среди которых «Пощечина» и «Свадьба». Кроме того, она сыграла главную роль в картине Стивена Спилберга и Роберта Земекиса «Я хочу держать тебя за руку».

Кроме того, Кендалл была успешным телепродюсером, ее работы были отмечены престижными наградами, такими как «Золотой глобус» и Humanitas. А также она была номинирована на премии «Эмми» и «Грэмми».

Будучи филантропом, Кендалл занимала различные руководящие должности в Фонде Скотта Ньюмана и стала экспертом в области профилактики наркомании. Фонд был основан отцом Кендалл после смерти ее брата Скотта от передозировки наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Италии ушел из жизни актер театра, кино и телевидения Паоло Боначелли.

