Жители Израиля и Газы с ликованием встретили соглашение Тель-Авива и ХАМАС

День, которого без преувеличения ждал весь Ближний Восток. Израиль и ХАМАС подписали сделку по мирному урегулированию конфликта в Секторе Газа. ХАМАС получили необходимые гарантии и объявил об окончании войны. И хотя последние удары по анклаву были всего несколько часов назад, соглашение в Газе встретили ликованием.

Не менее яркие эмоции и у обычных жителей Израиля. Что сегодня происходило в Тель-Авиве показал корреспондент Никита Кулюхин.

Тысячи людей сегодня собрались на Площади заложников в центре Тель-Авива напротив штаб-квартиры израильской армии.

Тут два года проходили почти каждый день митинги, которые призывали израильское правительство сделать все, чтобы вернуть заложников обратно домой. И сейчас, сегодня, наконец-то, получили эту новость, которую ждали два года.

Может быть, сейчас долгожданный мир наконец-то наступит, и многие на это очень надеются.

Сделка стала результатом последних трёх дней переговоров в Египте при посредничестве США, Катара и Турции. Перемирие вступит в силу в течение суток после одобрения документа в Тель-Авиве. Но потом должна начаться самая сложная часть — обмен пленными и заложниками в формате все на всех. Именно этот пункт всегда вызывал самые большие противоречия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.