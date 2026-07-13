США начали новую серию ударов по Ирану

Вооруженные силы США начали наносить новые удары по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

В командовании заявили, что главная цель операции — лишить Иран возможности атаковать гражданские и торговые суда в акватории Ормузского пролива.

По данным CENTCOM, приказ о проведении ударов отдал президент США и верховный главнокомандующий Дональд Трамп. В Вашингтоне подчеркнули, что действия американских военных должны «привлечь иранские силы к ответственности» и обеспечить безопасность судоходства в регионе.

На фоне очередного витка эскалации генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возобновлением боевых действий между США и Ираном. Он призвал стороны отказаться от дальнейшего применения силы, вернуться к переговорам и урегулировать разногласия дипломатическим путем.

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