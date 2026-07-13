США начали новую серию ударов по Ирану
В Вашингтоне заявили, что операция направлена на ослабление возможностей Тегерана атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив.
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы США начали наносить новые удары по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.
В командовании заявили, что главная цель операции — лишить Иран возможности атаковать гражданские и торговые суда в акватории Ормузского пролива.
По данным CENTCOM, приказ о проведении ударов отдал президент США и верховный главнокомандующий Дональд Трамп. В Вашингтоне подчеркнули, что действия американских военных должны «привлечь иранские силы к ответственности» и обеспечить безопасность судоходства в регионе.
На фоне очередного витка эскалации генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возобновлением боевых действий между США и Ираном. Он призвал стороны отказаться от дальнейшего применения силы, вернуться к переговорам и урегулировать разногласия дипломатическим путем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 13 июл
- КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
- 12 июл
- Гутерриш: возвращение к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет катастрофой
- 12 июл
- Новый виток конфликта: США и Иран оказались на грани большой войны
- 11 июл
- США выдвинули Ирану ультиматум
- 9 июл
- Новая битва за Ормузский пролив: подробности эскалации на Ближнем Востоке
- 9 июл
- США атаковали в Иране рекордное с апреля количество целей
- 9 июл
- США атаковали почти 90 целей в Иране
- 9 июл
- Иран нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке
- 9 июл
- «США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы
- 9 июл
- «Это возмездие»: Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Читайте также
94%
Нашли ошибку?