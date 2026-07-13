Скрытая угроза в стакане: как правильно пить смузи без вреда для зубов

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 65 0

Из-за одной привычки через несколько лет зубная эмаль становится чувствительной и приобретает желтоватый оттенок.

Как правильно пить смузи без вреда для зубов

Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

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Стоматолог Поляков: смузи значительно снижают защиту зубной эмали

Любовь к смузи может навредить зубной эмали из-за агрессивной среды, которую создают фруктовые кислоты. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург Кирилл Поляков.

По его словам, главная опасность кроется не столько в составе, сколько в привычке пить смузи медленно, растягивая стакан напитка на час или дольше.

«Все это время зубы находятся под воздействием кислот. Эмаль не успевает восстановиться, со временем ее защитные свойства снижаются», — заявил он.

Через несколько лет такой привычки зубы становятся чувствительными к холодному и горячему, а из-за истончения эмали приобретают желтоватый оттенок.

«Есть и еще один нюанс. Если в смузи часто добавляют мед, сиропы или сухофрукты, количество сахара становится весьма значительным», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что бактерии используют этот сахар для жизнедеятельности, что повышает вероятность развития кариеса.

Чтобы сохранить здоровье зубов, Поляков рекомендует выпить стакан смузи залпом за несколько минут, полоскать рот водой после употребления и чистить зубы не сразу, а через 20–30 минут, чтобы не травмировать размягченную кислотой эмаль.

Ранее 5-tv.ru рассказал о 13 сочетаний фруктов и овощей для максимальной пользы смузи. Напиток помогает укрепить иммунитет, наладить пищеварение и восполнить дефицит разных витаминов.

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