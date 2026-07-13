Не малина и не клубника: какая ягода помогает сохранить память и здоровье сердца

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 167 0

Почему именно этот продукт стоит включать в рацион несколько раз в неделю?

Какая ягода самая полезная для здоровья

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Эндокринолог Алтунина: черника помогает сохранить память и здоровье сердца

Черника считается одной из самых полезных ягод для здоровья благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала эндокринолог Анастасия Алтунина.

По словам специалиста, именно черника является «абсолютным чемпионом» по совокупности полезных свойств. Она богата антоцианами — природными соединениями, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в организме и защищают клетки от окислительного стресса.

Врач отметила, что результаты крупных исследований свидетельствуют: у людей, которые употребляли не менее трех порций черники в неделю, риск развития инфаркта снижался на 32%. Кроме того, регулярное включение ягоды в рацион связано с улучшением памяти и повышением чувствительности тканей к инсулину, что играет важную роль в профилактике сахарного диабета второго типа.

Для получения пользы Алтунина рекомендовала съедать по 80–100 граммов свежей или замороженной черники три-четыре раза в неделю.

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