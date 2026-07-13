КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 17 0

Американское командование заявило, что самолеты США успешно отразили атаку.

Обстановка в Ормузском проливе сегодня 13 июля 2026 новости

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Война в Иране Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

«В течение последнего часа КСИР Ирана вновь открыл огонь по коммерческим судам в Ормузском проливе», — приводит его слова CNN.

По утверждению американской стороны, находившиеся в регионе самолеты США отразили атаку. Данные о пострадавших или повреждениях судов пока не приводятся.

Ранее CENTCOM объявило о начале новых ударов по территории Ирана. Приказ о проведении операции отдал президент США Дональд Трамп. В американском командовании заявили, что ее целью является ограничение возможностей Тегерана атаковать гражданские и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

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