КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
Американское командование заявило, что самолеты США успешно отразили атаку.
Фото: Reuters/Stringer
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Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.
«В течение последнего часа КСИР Ирана вновь открыл огонь по коммерческим судам в Ормузском проливе», — приводит его слова CNN.
По утверждению американской стороны, находившиеся в регионе самолеты США отразили атаку. Данные о пострадавших или повреждениях судов пока не приводятся.
Ранее CENTCOM объявило о начале новых ударов по территории Ирана. Приказ о проведении операции отдал президент США Дональд Трамп. В американском командовании заявили, что ее целью является ограничение возможностей Тегерана атаковать гражданские и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.
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