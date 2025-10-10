Ким Чен Ын лично поблагодарил SНАМАN на концерте в Пхеньяне

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 76 0

В стране проходят торжества по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, на которые приглашены и гости из России.

Как Ким Чен Ын поблагодарил артистов из РФ за концерт в КНДР

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын побывал на концерте российских деятелей искусства в Пхеньяне, приуроченный к 80-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Он поднялся на сцену и лично поблагодарил артистов. От имени главы государства им также передали корзину цветов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — сказано в заявлении.

Мероприятие состоялось в театре «Мансудэ». Со своими номерами перед зрителями выступили популярные российские исполнители, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.

В зале «Мансудэ» присутствовали министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заместитель заведующего отделом Центрального комитета ТПК Ким Е Чжон, известные деятели культуры и жители Пхеньяна. В числе артистов был заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Ким Чен Ын, выражая свою благодарность после завершения концерта, приобнял музыканта.

Это не первый визит SHAMAN в КНДР. В августе он выступил на концерте в Пхеньяне, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая встреча была организована для российской делегации.

