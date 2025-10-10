Каким будет заключительный день визита Путина в Душанбе

Президент России сегодня завершит визит в столицу Таджикистана, в заключительный день ему предстоят встречи с коллегами из стран СНГ.

Путин в Душанбе встретится с лидерами стран СНГ

Сегодня — заключительный день государственного визита Владимира Путина в Таджикистан. В Душанбе российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Запланированы обсуждения в узком формате и переговоры в расширенном составе делегаций. Также участники должны подписать ряд совместных документов.

А накануне состоялся второй саммит «Россия —Центральная Азия». Обсуждали совместные планы в экономике. Владимир Путин выдвинул идею объединить транспортные коридоры, чтобы создать единую сеть с современными электронными сервисами. Как подчеркнул президент, это позволит в разы увеличить международные перевозки. Торговля между Россией и центральноазиатскими странами сейчас на подъеме. Оборот уже превысил 45 миллиардов долларов.

«Вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов. Напомню, что в Белоруссии проживает 10 миллионов человек, в Узбекистане уже почти 40, в Таджикистане уже свыше 10, в Казахстане сколько? Уже более 20. Ну, представляете, я уже не говорю о других странах, какой ресурс колоссальный. А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики», — отметил Путин.

После заседания, участники саммита отправились на неформальный обед для глав делегаций.

