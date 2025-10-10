Стоматолог Петрова предупредила об опасности отбеливания зубов энзимной пастой

Среди молодежи набирает популярность тренд на ежедневное использование энзимных зубных паст, которые помогают сделать улыбку белоснежной. Блогеры тестируют соответствующие товары и демонстрируют результаты — зубы действительно становятся светлее на глазах. Но потом замечают, что эмаль становится чувствительной к холодному и горячему, и это только начало — побочные эффекты окажутся более серьезными, если вовремя не остановиться.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru практикующий врач-стоматолог Татьяна Петрова подтвердила опасность повального увлечения энзимами. По словам эксперта, описанный метод отбеливания зубов действительно стал очень распространенным среди зумеров — молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет. Но не все задумываются о последствиях.

«Неконтролируемое использование отбеливающей пасты в домашних условиях может действительно сильно навредить зубам. Энзимы действительно успешно применяются в стоматологии для достижения осветляющего эффекта. Однако не каждый производитель контролирует качество и взаимосвязь элементов, которые добавляется в пасту», — подчеркнула врач.

Как отметила Татьяна Петрова, в данном вопросе важно, чтобы все виды процедур — от домашнего отбеливания до офисного — проходили под строгим контролем стоматолога. Только тогда получится добиться косметического эффекта и сохранить здоровье полости рта.

В таком случае специалист сможет оценить исходное состояние тканей, определить, на сколько тонов можно осветлить эмаль и назначить подходящие средства гигиены. Кроме того, врач подскажет, как поддерживать полученный оттенок после завершения курса отбеливания.

