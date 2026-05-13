Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
За главный приз в 2026 году сразятся 22 картины, еще 13 будут представлены вне конкурса.
Фото: © Getty Images/Toni Anne Barson Archive / Contributor
Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. На протяжении 12 дней на набережной Круазетт будут проходить показы фильмов конкурсной программы. Зрители увидят новые работы режиссеров Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева и Рюсуке Хамагути и других авторов.
5-tv.ru рассказал о том, у кого из номинантов есть шанс получить «Золотую пальмовую ветвь».
Как открылся Каннский кинофестиваль в 2026 году
Церемонии торжественного открытия и закрытия кинофестиваля 12 и 23 мая будет проводить французская актриса Эй Айдара. Все ключевые события развернутся во Дворце фестивалей и конгрессов.
Фильмом-открытием смотра стала «Электрическая Венера» — историческая комедия режиссера Пьера Сальватори о спиритических сеансах, проходивших в Париже 1920-х годов.
Главные роли в картине исполнили Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль и Изабель Юппер. При этом сам фильм демонстрируется вне конкурса.
Какие фильмы покажут в Каннах в 2026 году вне конкурса
«Электрическая Венера» не единственная идет вне конкурса — их таких в этом году 13.
Особенно обсуждаются следующие шесть. И вот почему:
- «Ее личный ад», Николас Виндинг Рефн — психологический фильм от режиссера, известного по своим провокационным и визуально изысканным работам. В этот раз от картины ждут атмосферу «Мглы» Стивена Кинга, но в «неоновой» эстетике;
- «Карма», Гийом Кане — криминальная драма с Марион Котийяр в главной роли, который рассказывает о женщине, пытающейся начать новую жизнь, но столкнувшейся с темным прошлым;
- «Де Голль: Железный век», Антонен Бодри — биографическая драма о Шарле де Голле, основанная на книге историка Джулиана Джексона;
- «Даймонд», Энди Гарсиа — криминальная драма с элементами нуара, режиссер сам снял фильм и сыграл в нем главную роль;
- «Объект преступления», Аньес Жауи — драма с элементами комедии о постановке оперы «Свадьба Фигаро». Фильм исследует напряженность, связанную с конфликтами поколений и индивидуальными позициями, в контексте художественного кризиса.
Какие фильмы участвуют в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2026 году
За «Золотую пальмовую ветвь» — в этом году сразятся 22 картины, отобранные для участия в основном конкурсе. И тут действительно есть что посмотреть.
Во-первых, в Канны возвращается режиссер Андрей Звягинцев. Его новая работа «Минотавр» стала первой картиной режиссера за последние девять лет. Двукратный номинант на премию «Оскар» и неоднократный призер Канн известен по таким лентам, как «Возвращение» (получившее главный приз Венецианского кинофестиваля), «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь».
Его предыдущая работа «Нелюбовь» в 2017 году получила приз жюри Каннского кинофестиваля, а «Левиафан» был отмечен призом Каннского кинофестиваля за лучший сценарий в 2014 году.
Новая картина «Минотавр» рассказывает о российском бизнесмене, переживающем глубокий кризис одновременно в профессиональной и личной сферах. Успешный топ-менеджер Глеб сталкивается с изменой жены и крахом своего дела на фоне массовых сокращений в компании. Над картиной работал постоянный оператор Звягинцева Михаил Кричман, а съемки проходили в Латвии.
Во-вторых, на приз претендует испанский режиссер Педро Альмодовар с мелодрамой «Горькое Рождество» — историей о кинопроизводстве, старении и переживании утраты. Это трагикомедия о рекламщице Эльзе, которая после смерти матери с головой уходит в работу, тогда как ее жизнь параллельно описывает режиссер — ее альтер эго. Главную роль в картине сыграла Барбара Ленни.
Кстати, Испания в этом году представлена в основном конкурсе сразу тремя картинами. Помимо работы Альмодовара, в число участников вошли семейная мелодрама «Любовь моя» Родриго Сорогойена и «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво, снятый по неоконченному произведению Федерико Гарсия Лорки.
Также тремя фильмами заявлено и японское кино. Хирокадзу Корээда, уже завоевавший в свое время «Золотую пальмовую ветвь», представляет в Каннах фантастическую драму «Овцы в коробке» — историю о супружеской паре, которая обнаруживает гуманоида и пытается воспитать его как собственного ребенка. Еще один японец, режиссер Кодзи Фукада, покажет ленту «Записки Наги».
И наконец в конкурсной программе заявлена картина «Внезапно» Рюсукэ Хамагути — режиссера, уже имеющего премию «Оскар» и призы главных фестивалей. Действие его новой ленты с Виржини Эфира и Тао Окамото в главных ролях происходит в парижском доме престарелых и сосредоточено на отношениях двух женщин — француженки и японки.
Ожидается философская драма на тему трансформаций гуманизма в современном мире, медицинской антропологии, а также меняющегося отношения общества к болезни, старости и смерти.
Какие еще программы заявлены в рамках Каннского кинофестиваля в 2026 году
В программу «Особый взгляд» вошли следующие картины:
- «Самая сладкая», Лайла Марракеш;
- «Клубный тусовщик», Джордан Фестман;
- «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма“», Джейн Шенбрун;
- «Каждый раз», Сандра Вольнер;
- «В июне меня уже не будет», Катарина Ривилис;
- «Вчера глаз не спал», Ракан Маяси;
- «Плавление», Мануэла Мартелли.
В числе специальных показов зрители увидят:
- «Джон Леннон: Последнее интервью», Стивен Содерберг;
- «Аведон», Рон Ховард;
- «Выжившие после Че», Кристоф Ревель;
- «Чудесные утра», Авриль Бессон.
Также в Каннах пройдут полуночные показы, на них покажут следующее кино:
- «Эластичный Рим», Бертран Мандико;
- «Полный Фил», Кантен Дюпье;
- «Колония», Ен Сан-хо;
- «Королева Джим», Николя Атан и Марко Нгуен;
- «Сангвиник», Марион Ле Короллер.
Кто возглавил жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году
Судейскую коллегию основного конкурса в этом году возглавил южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук, автор культовых лент «Олдбой», «Служанка» и «Метод исключения».
Он стал первым представителем Южной Кореи и всего третьим азиатским кинематографистом на посту председателя жюри за всю историю фестиваля. До него эту должность занимали японец Тэцуро Фурукаки и гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай.
Всего в жюри девять человек:
- Американская актриса Деми Мур («Субстанция»);
- Ирландско-эфиопская актриса и продюсер Рут Негга;
- Бельгийский режиссер и сценарист Лаура Вандель;
- Оскароносный китайский режиссер и сценарист Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“»);
- Чилийский режиссер Диего Сеспедес;
- Американский актер Исаак Де Банколе;
- Шотландский сценарист Пол Лаверти;
- Шведский актер Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»).
Кого на Каннском кинофестивале в 2026 году выделяют критики
В программе 79‑го Каннского кинофестиваля неожиданно сделан акцент на азиатском кинематографе, а еще отмечается уклон в сторону артхауса.
Многое ожидают от картины «Внезапно». Она длится более трех часов. Хотя сюжет на первый взгляд напоминает камерную драму, опыт предыдущих работ режиссера — «Асако», «Случайность и воображение», «Сядь за руль моей машины» — подсказывает: за спокойным началом может последовать финал, который надолго останется в памяти.
К тому же это первый фильм Хамагути полностью на французском языке. Для автора, чье кино строится на диалогах и паузах, такой шаг особенно смел: теперь тишина между словами должна звучать так же выразительно, как в его японских картинах.
Эксперты выделяют еще несколько заметных участников конкурсной программы. Среди них работы режиссеров Кристиана Мунджу, Павла Павликовского и Хирокадзу Корээда.
Но не стоит забыть и что «Минотавр» Андрея Звягинцева обещает глубокую философскую притчу, а южнокорейская картина «Надежда» На Хон‑чжина выделяется радикальным жанровым решением. Оба фильма вполне могут претендовать на «Золотую пальмовую ветвь».
Кому уже подтвердили вручение «Золотых пальмовых ветвей» на Каннах в 2026 году
Заранее стало известно о вручении почетной «Золотой пальмовой ветви» новозеландскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Питеру Джексону — автору знаменитой фэнтези-трилогии «Властелин колец». Также славу ему принесли три фильма, снятые по повести «Хоббит». Джексон получит «Пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.
«Спасибо фестивалю, это было неожиданно и почти чудесно. Сюрприз во всех смыслах и огромная честь, оказанная мне», — сказал Джексон во время торжественной речи.
На церемонии закрытия фестиваля аналогичной награды удостоят двукратную лауреатку премии «Оскар» Барбру Стрейзанд. Американскую актрису, певицу и режиссера узнают по ролям в фильмах «Смешная девчонка», «У зеркала два лица» и «Какими мы были».
«В эти непростые времена кино способно открыть сердца и умы для историй, отражающих нашу общую человечность, напоминающих нам как о нашей хрупкости, так и стойкости. Кино выходит за рамки границ и политики и подтверждает силу воображения в формировании более сострадательного мира», — говорится в заявлении Стрейзанд.
Когда прошел первый Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных киносмотров не только в Европе, но и в мире. Наряду с Венецианским и Берлинским фестивалями он входит в так называемую «Большую тройку» главных европейских кинособытий.
Первый Каннский кинофестиваль должен был пройти в 1939 году, но его открытие сорвала начавшаяся Вторая мировая война. Фактически дебют состоялся лишь в 1946 году — тогда мероприятие собрало фильмы из 18 стран.
С тех пор фестиваль стал ежегодным событием, а его главным призом является «Золотая пальмовая ветвь». Однако свою современную форму и название награда получила не сразу. До 1954 года (и затем вновь с 1964 по 1974 год) главный приз фестиваля назывался «Гран-при».
В 1955 году благодаря ювелиру Люсьену Лазону главный трофей впервые обрел форму пальмовой ветви — символа, вдохновленного гербом города Канн. Первым обладателем «Золотой пальмовой ветви» в истории стал американский режиссер Делберт Манн, получивший награду за фильм «Марти».
В 1960-е годы наступила эпоха перемен для трофея. С 1964 по 1974 год «Золотая пальмовая ветвь» временно не вручалась, и фестиваль вернулся к старому «Гран-при». Лишь в 1975 году награда была окончательно восстановлена и с тех пор вручается ежегодно.
Изготавливается «Золотая пальмовая ветвь» из 24-каратного золота высшей пробы. На одну статуэтку уходит 118 граммов драгоценного металла. Каждый год в Каннах собираются лучшие режиссеры, актеры и продюсеры со всего мира, чтобы побороться за право обладать этим престижнейшим трофеем.
Главная особенность фестиваля, делающая его уникальным в глазах ценителей авторского кино, — строгий отбор: в основном конкурсе ежегодно участвуют не более двух десятков фильмов, и каждый из них становится настоящим событием в мире кинематографа.
- 13 мая
- Питер Джексон получил Пальмовую ветвь Каннского фестиваля
- 27 мая
- «Это не мой уровень»: Виктория Боня о Каннском кинофестивале
- 25 мая
- Беременная певица Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале
- 24 мая
- Фильм «Простая случайность» взял главный приз «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах
- 20 мая
- Мечта о Петербурге: французский аниматор Сильвен Шомэ планирует визит в Россию
- 19 мая
- Игнор дресс-кода: как звезды нарядились на Каннский кинофестиваль
- 19 мая
- Виктория Романец появилась на красной дорожке Каннского фестиваля без трусов
- 18 мая
- Купленный фестиваль: отдельный украинский кинопоказ прошел в Каннах
- 16 мая
- Голые и «хвостатые»: кто из звезд нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля
- 16 мая
- «Я лечу впервые!» — Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль
Читайте также
94%
Нашли ошибку?