В Индии мужчина пожаловался на жену, превращающуюся в ядовитую змею

NDTV: В Индии мужчина пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену

Необычное обращение жителя Индии шокировало местные власти: мужчина заявил, что его жена «по ночам превращается в змею и пытается его укусить». Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел во время Самадхан Дивас — «Дня общественных жалоб», когда граждане традиционно обращаются к окружным чиновникам с бытовыми проблемами вроде перебоев с электричеством, плохих дорог или задержек продовольственных карточек.

Однако житель деревни Лодса по имени Мерадж выступил с куда более необычной жалобой.

«Сэр, моя жена Насимун по ночам превращается в змею и бегает за мной, чтобы укусить», — заявил он окружному магистрату.

По словам мужчины, женщина неоднократно пыталась его убить, но он каждый раз успевал проснуться вовремя.

«Моя жена морально истязает меня и может убить меня в любую ночь, пока я сплю», — добавил Мерадж.

История стремительно разошлась по соцсетям, вызвав волну шуток и мемов.

«Тебе тоже стоит стать коброй», — написал один из пользователей, намекая на индийские легенды о змеях-оборотнях. Некоторые люди вспомнили фильм «Нагина» (1986), где женщина превращалась в кобру в кобру.

Тем временем окружной магистрат поручил провести проверку заявления. Полиция рассматривает ситуацию как возможный случай психологического насилия и уже начала расследование.

Истории о женщинах-змеях

В индийской мифологии и фольклоре наги — это полулюди-полузмеи, обладающие сверхъестественными способностями и способные принимать человеческий облик. Эти существа часто ассоциируются с возмездием, защитой сокровищ и магией.

Мотив женщины, превращающейся в кобру, особенно укоренился в индийской массовой культуре. После успеха фильма «Нагина» (1986) с Шридеви и его продолжения «Нигахен» (1989), а позже телесериалов вроде «Наагин», образ змеи-оборотня стал частью поп-культуры — символом женской силы, загадки и опасности.

