Уголовное дело из-за осквернения могилы заведено на женщину на Камчатке

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 74 0

Нарушительница неоднократно пыталась испортить место захоронения знакомой.

Фото, видео: © РИА Новости/Ростислав Нетисов; ВКонтакте /Прокуратура Камчатского края/kamproc41; 5-tv.ru

В Камчатском крае на женщину возбудили уголовное дело за осквернение могилы

В Камчатском крае из-за личной неприязни 62-летняя женщина систематически оскверняла могилу умершей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы в социальных сетях обнаружили ролик, на котором видно, как женщина пришла посетить одну из могил городского кладбища. Однако после того, как она зашла за оградку захоронения, начала вести себя неадекватно: пинать памятник ногами, плеваться в него и пытаться расшатать руками.

Оказалась, что это не единственный случай, когда данная женщина из-за личной неприязни пыталась испортить место захоронения 89-летней покойной. Близкие умершей уже обращались в полицию, желая привлечь нарушительницу к ответственности, но в возбуждении дела им отказали.

Расследование будет находиться под контролем прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами.

